SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ilk olarak Sakarya'da yaşanan patlama sonrası meyndana gelen acı tabloyu değerlendirdi ve anlık rakamları aktardı. Ardından gündeme ilişkin başka konularla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'daki patlama hakkında flaş açıklama | Video

2 VEFAT 74 YARALIMIZ VAR

Bildiğiniz gibi Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Burada çalışan personel sayısı 189. Bölge koruma ve kontrol altına alındı. Her türlü çalışma yapılmakta. Patlamada şu ana kadar 2 vefat biri ağır 74 yaralımız var. Temennimiz tabi içeride olan yaralılarla ilgili de olumsuz almamaktır. Konuyla ilgili şu an 3 bakanım orada. Valimizi il ve ilçe belediye başkanlarımız orada.

İŞ YERİ SAHİBİ İLE DE GÖRÜŞTÜK

İş yeri sahibi ile de görüşmeler yaptık. Kendileri de tabi şu an itibarıyla olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara da şifalar temenni ediyorum. İnşaAllah bir an önce yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürülmüş olsun. Daha büyümeden bu işi bitirelim. 160 dönümlük bir arazi üzerinde bu fabrika.

LİBYA KONUSU

Bu planlamayı biz hafta başı yaptık. Biliyorsunuz bunun ardından önce Deniz Kuvvetleri Komutanımızı bölgeye gönderdik. Belli bir plan çerçevesinde bunu yaparak o planın tahakkukunu orada gerçekleştirelim istedik. Ve onun getireceği bilgilerle de bir heyetle savunma bakanım oraya gidecekti. Dünkü Katar ziyaretimizden sonra da bugün Savunma Bakanı oraya gitmiş durumda ve bu heyetle orada yapacakları çalışmayla inşallah Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içerisinde sürdürelim istiyoruz. Meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları ciddi bir şekilde sürdürülmesi lazım. Yapılan iş budur.