Son dakika: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde Japonya'dan Beyrut'a gitmişti...

Ghosn'un kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan tutuklu sanıklar özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen (48), uçak pilotları Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu ile söz konusu uçuş sırasında hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ilk kez Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.