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: Eski Nissan CEO'su 'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde 'dan Beyrut'a gitmişti...

haberi: 'da ev hapsi tutulurken, müzik kutusu içinde özel bir uçakla 'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su , İstanbul'dan da Beyrut'a aynı yöntemle kaçmıştı. Ghosn'un kaçışı ile ilgili kritik gün geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:55 Son Güncelleme: 3.7.2020 10:04 ABONE OL
Son dakika: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde Japonya'dan Beyrut'a gitmişti...

'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su 'un üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Son dakika: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde Japonya'dan Beyrut'a gitmişti...

'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su , 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan 'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı.

Son dakika: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde Japonya'dan Beyrut'a gitmişti...

Ghosn'un kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan tutuklu sanıklar özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen (48), uçak pilotları Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu ile söz konusu uçuş sırasında hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ilk kez Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde Japonya'dan Beyrut'a gitmişti...

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Son dakika: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde Japonya'dan Beyrut'a gitmişti...

Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin A. ve Serpil K. hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Son dakika: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışyla ilgili kritik gün! Müzik kutusu içinde Japonya'dan Beyrut'a gitmişti...
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