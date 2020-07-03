Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB genelgeyi gönderdi, işte tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim, öğretim yılının çalışma takvimini belirledi. 81 ildeki okullara gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020 günü açılacak.

31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgede, "Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak." denildi.

ARA TATİLLER DE DUYURULDU

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

BAKAN SELÇUK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söylemişti.

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