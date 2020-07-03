‘Tüm kadınlar aşağılanmıştır’

Kadıköyİmam Hatipliler (KAİM) Vakfı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. KAİM Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir kadın olarak sadece Esra Albayrak değil tüm kadınlar hor görülmüş ve aşağılanmıştır. Bir anne olarak sadece Esra Albayrak değil tüm annelere hakaret ve iftiralar serdedilmiştir. Bir insan olarak sadece Esra Albayrak değil, tüm insaf ve izan sahibi insanlar dışlanmıştır" denildi.