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merkezli operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

merkezli 4 ilde düzenlenen / operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:57 Son Güncelleme: 3.7.2020 10:57 ABONE OL
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında avukat, muvazzaf asker, üniversite öğrencisinin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
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