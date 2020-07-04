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davasında karar: Dört STK temsilcisine ’den ceza

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Büyükada davasında karar: Dört STK temsilcisine FETÖ’den ceza
İstanbul Büyükada'da 3 yıl önce toplantı halindeyken gözaltına alınan insan hakları temsilcilerinin davası sonuçlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç'ı FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran'a cezalarına indirim uygulanarak 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Nejat Taştan ve Veli Acu, Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, İlknur Üstün, Nalan Ekrem ve Muhammed Şeyhmus Özbekli ise beraat etti.
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Büyükada davasında karar: Dört STK temsilcisine FETÖ’den ceza
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