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Bakan Soylu duyurdu! Patlayıcılar ele geçirildi...

: Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 16:44 Son Güncelleme: 4.7.2020 17:00 ABONE OL
Bakan Soylu duyurdu! Patlayıcılar ele geçirildi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." dedi.

KAHRAMAN JANDARMAMIZA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu duyurdu! Patlayıcılar ele geçirildi...
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