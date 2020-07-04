İçişleri Bakanlığı'ndan Sakarya'daki patlama ile ilgili soruşturma

İçişleri Bakanlığı: Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi.

Dün Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan havai fişek fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan korkunç patlamanın ardından 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi ise yaralandı. Yaralanan işçilerin büyük bir bölümünün kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Patlamada kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile birlikte başladı. Sakarya'da yaşanan korkunç kazanın ardından fabrika alanındaki çalışmalar ise drone ile görüntülendi.



Gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri ve enkaz kaldıran iş makinelerine sabah saatlerinde arama kurtarma köpekleriyle AFAD ekipleri katıldı.