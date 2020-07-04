İşbirliğimiz bölgede istikrarı tesis ediyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önceki gün ülkesinin başkenti Doha'da bir araya geldikten sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.Al Sani, "Araplar ve Türkiye arasındaki ortak kültürel miras ve coğrafi yakınlık bölgenin istikrarı ve kalkınması için yapıcı bir iş birliği tesis ediyor; insanlığın ilerlemesine de eksiksiz bir katkı sunuyor." ifadelerini kullandı. Katar resmi haber ajansı QNA'nın Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde de iki liderin, Filistin, Libya, Suriye ve Yemen'deki önemli gelişmeleri ele aldığı ve iki ülke için ortak öneme sahip uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Liderlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri seviyelere taşınması kararlılığını vurguladığı dile getirilen haberde, özellikle ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve savunma alanlarında ortak çıkarların geliştirilmesi konularının ele aldığı belirtildi.