İstanbul’a yakışır bir eser daha!

5744 METREKARE OTURUM ALANI20 BIN KISI CEMAAT KAPASITESI700 GÜN YAPIM SÜRESI160 MİLYON LİRA İHALE BEDELİ44 METRE KUBBE YÜKSEKLİĞİ1000 ARACLIK 4 KATLI OTOPARK4 MİNARE (66 VE 77 METRE YÜKSEKLİKLERİNDE)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden esintiler taşıyacak İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin temel atma törenine katıldı. Erdoğan, bölgenin en büyük camisi olacak ve deprem durumunda acil toplanma alanı olarak da kullanılabilecek camiye Barbaros Hayrettin Paşa Camisi isminin konulacağını "Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak? Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun" sözleriyle duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak dev eserin açılışındaki konuşmasının satırbaşları;Camiler hiçbir çıkar kazanç şöhret beklentisi olmaksızın sadece ve sadece Allah rızası için inşa edilen eserlerdir. Bizim medeniyetimizde camiler Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan beri kulluğumuzun sembolleridir. Müslümanlar dünyanın her köşesinde Peygamberimizin 'Kim Allah rızası için mescit yaptırırsa, Allah da bunun karşılığında o kişiye cennetten köşk ihsan eder' müjdesine nail olmak için asırlardır cami inşa ediliyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında yükselen her cami, bulunduğu yerin Müslüman yurdu olduğunu gökyüzüne haykıran birer abidedir. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi ile birlikte mescide çevrilen Ayasofya ve asırlar içinde inşa edilen selatin camileriyle bu bakımdan dünyanın en zengin şehirlerinin başındadır. Levent'teki bu caminin İstanbul'a, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulunuyoruz. İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır, İstanbul'a yakışır bir eser olacaktır.Levent Camisi'nin İstanbul'a ve İslam dünyasına kazandırılmasında emeği geçen gerek dernek yönetimine, mimarından mühendisine, tüm işçilerimize herkesten Allah razı olsun. Mali noktada destek verenlerden Allah razı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Merkez Bankası yönetimine gayretleri ve kolaylaştırıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. 2022'nin sonunda bitirme sözünü aldık. İnşallah 2022 sonunda camimizden ezan sesini duyacak, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız.Bu ifadeleri kullandıktan sonra Arif Nihat Asya'yı anmamanın mümkün değil. "Biz, kısık sesleriz / Minareleri sen, ezansız bırakma Allah'ım /... Bize güç ver / Cihad meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım ... Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım / Müslümanlıkla yoğrulan yurdu / Müslümansız bırakma Allah'ım.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Dernek Başkanı Ergin Külünk, Yüklenici Firma Temsilcisi Abdülkadir Kart ve diğer yetkililerle inşaat alanına ilk betonu dökecek butona bastı.nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yok. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırıdır. Ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Balat'daki demir kilise örneğinde olduğu gibi restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi destek verdik. Geçmişi 11 bin yıl öncesine uzanan ve insanların ibadet için kurduğu ilk yerleşim olarak bilinen Göbeklitepe başta olmak üzere binlerce tarihi ibadet mekanına sahibiz. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak, hakikatlere sırt dönmek demektir. Dünyanın dört bir yanında camiler ve diğer dinlere mensup insanların ibadethaneleri saldırıya uğruyor. Milyonlarca insan sadece dini inançlarında dolayı hayatlarına kast edilmesi dahil her türlü baskına maruz kalıyor. Asıl bakılması gerek yer burasıdır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz.BAŞKAN Erdoğan, Üsküdar'daki Hz.Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, önceki gün Rusya ve İran lideriyle yaptığı Suriye konulu videokonferans toplantısıyla ilgili soruya "Sonuç bildirgesinde ne varsa orada müzakere ettik. Temennimiz koronavirüs hallolduktan sonra, bir sonraki zirveyi Tahran'da gerçekleştirmek. Astana üçlüsü olarak bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğiz ve insani yardım noktasında ne gibi adımlar atmamız lazım, bunları görüştük. Zaten Suriye halkına insani yardımın hepsi Türkiye üzerinden gidiyor. İnsani yardım konusundaki hassasiyetimizi devam ettiriyoruz. Bunu da karar altına aldık.