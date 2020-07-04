Kumluca'da 4 hektarlık ormanlık alan hasar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, Kumluca'ya bağlı İncircik Mahallesi, Toptaş Sulama Suyu Göleti yakınındaki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında çıktı.
Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 22 arazöz, 3 dozer, 60 orman işçisi, 8 teknik eleman karadan, 4 helikopter, 1 uçak da havadan müdahalede bulundu. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde çatlaklıklar olduğu görülen 4 katlı bir bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Belediye ekipleri binada incelemelerini sürdürüyor.