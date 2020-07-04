MÜSİAD'dan havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından basında yer alan iddialara ilişkin açıklama:

MÜSİAD, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin, "Bizler, uzun ve elim bir günün sonunda, insanlarımız için işçi kardeşlerimiz için neler yapabileceğimizi konuşurken fabrika sahibinin kendisinin de orada olmadığı bir ortamda sanki akşam yemeğinde keyif yaparmışız gibi başlatılan bu iftira kampanyasını kınıyor ve bunları yapanları bir kez daha tarihin ve ülkemiz insanının vicdanına teslim ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

MÜSİAD Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

MÜSİAD'ın sadece bir sermaye örgütü olmadığı vurgulanan açıklamada, "Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan; üyeleri ve üyelerinin çalışanları ile büyük bir yuvadır. Bizler, tek amacı para kazanmak olmayan, kazancın paylaştıkça arttığını, acının da paylaştıkça azaldığını bilen bu şuurla insani değerleri 30 yıldır kendine düstur edinmiş bir yapıyız." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada patlamanın ardından MÜSİAD'ın hızlı bir şekilde yapılacaklar konusunda harekete geçtiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bizler, o elim patlama sonunda hemen o gün, yöneticilerimiz ve yakın çevredeki illerden gelen diğer üyelerimizle bir araya gelmiş ve işçi kardeşlerimiz için yapacağımız tüm faaliyetlerin ve yardımların planlamasını yaparken; anlamadan, gerçeği bilmeden ve insani etikle bağdaşmayan bir karalama ve iftira hareketinin hedefi olduk.

Bizler, uzun ve elim bir günün sonunda, insanlarımız için işçi kardeşlerimiz için neler yapabileceğimizi konuşurken, fabrika sahibinin kendisinin de orada olmadığı bir ortamda sanki akşam yemeğinde keyif yaparmışız gibi başlatılan bu iftira kampanyasını kınıyor ve bunları yapanları bir kez daha tarihin ve ülkemiz insanının vicdanına teslim ediyoruz.

Böylesi saldırılar ile ilk kez karşılaşmıyoruz ve art niyet baki kaldığı sürece belli ki bu son da olmayacak. Ancak bizler, inancımızın gereği olarak bu haksız iftiraları bile hoşgörü ile karşılıyor; yine de meselesi memleketi olan tüm iyi niyetli kardeşlerimizle beraber yürümeye devam edeceğimizi buradan kamuoyuna bildiriyoruz. Çünkü MÜSİAD'ın büyüklüğüne yakışan budur."