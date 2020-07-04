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'de maske takmayan 303 kişiye para cezası verildi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen maske takmayan 303 kişiye 272 bin 700 lira ceza uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 09:34 ABONE OL
Rize'de maske takmayan 303 kişiye para cezası verildi

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen maske takmayan 303 kişiye 272 bin 700 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske takmanın zorunlu olduğu il genelinde denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Ekiplerin, denetimler sırasında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardığı belirtilen açıklamada, 10 günde maske takmayan 303 kişiye toplam 272 bin 700 lira ceza kesildiği kaydedildi.

İlgili kuruluşlar nezdinde koordinasyon sağlanarak 169 konaklama tesisi, 446 lokanta ve restoranın da denetlendiği ifade edildi.

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Rize'de maske takmayan 303 kişiye para cezası verildi
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