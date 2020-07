Sabıkalı fabrikada 11 yıldaki 5’inci facia!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Yukarı Çalıca mevkisinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nın stok deposunda, dün 11.30 sıralarında patlama meydana geldi. İlk patlamayla birlikte yangın çıkarken, peş peşe 3 büyük patlama daha yaşandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında patlamalar devam ederken, bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, fabrikanın bazı bölümlerinde göçükler oluştu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olay yerinde yaptığı açıklamada, fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı ve havai fişek bulunduğunu belirterek, "Sabotaj gibi bir bulguya daha rastlamadık. Buranın denetimleri en son üçüncü ayda yapılmış, sürekli denetleniyor" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Koca, vatandaşlara "Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkalmamasını, e, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" uyarısında bulundu.Olay yerinde incelemelerde bulunan bakanlar, ardından soruları yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca, "4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Soylu da "Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi, patlayıcı madde içeriği sebebiyle. Bu denetimlerimiz sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır. Bu prosedür aksamaksızın devam eder" diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da "Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor" dedi. Selçuk, şöyle devam etti: "186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında denildiği gibi ziyaretçiler olabilir. Dolayısıyla rakamlar değişebilir. Bakanlarımızla beraber o ziyaretçilerin tespitini yapmaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yaralıları hastanede ziyaret ettikten sonra da son durumu Twitter hesabından paylaştı. Koca, patlama sonucu 114 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların 92'sinin taburcu edildiğini, 22'sinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.50 yılı akın süredir havai fişek üretimi yapan Coşkunlar ailesinin 2005'te faaliyete geçirdiği fabrikadaki ilk patlama 17 Ağustos 2009'da yaşandı. Tesislerin, ramazan toplarına patlayıcı üretilen bölümünde meydana gelen ilk patlamanın ardından, çevredeki patlayıcılar da peş peşe infilak ederken ortalık cehenneme döndü. Üretimin yapıldığı binanın büyük bölümü yıkılırken, diğer binalar da büyük hasar gördü. Fabrikanın laboratuvarında çalışan ve enkaz altında kalan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Arıcı (42) can verdi. 32 işçi de yaralandı. İlk patlamadan 45 gün sonra, 29 Eylül 2009'da fitil ünitesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. 11 Şubat 2011'de kız kaçıran imalatının yapıldığı bölümde meydana gelen patlamada, 33 yaşındaki Hediye Hallac öldü. Halit Durmuş, Hatice Durmuş, Hasan İbiş ve Hüseyin Yılmaz ağır, 6 işçi de çeşitli yerlerinden yaralandı. 14 Aralık 2014'teki 4'üncü patlama ise pazar günü meydana geldi. Bu sırada boş olan fabrikaya bazı arızaları gidermek için gelen Yılmaz Şatoğlu (37) öldü.Bölge koruma ve kontrol altına alındı. Her türlü çalışma yapılmakta. Gerek AFAD, gerek UMKE, gerek İtfaiye. Söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler, gerekse uçak vasıtasıyla yapıldı. 2 yangın helikopteriyle, 1 yangın uçağı burada şu anda aktif olarak çalıştı. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, hepsi olay yerinde. Gerek İçişleri Bakanım, gerek Sağlık Bakanım, gerek Aile ve Sosyal Çalışma Bakanım orada. Olayı yakından takip ediyorlar. Ve ben işyeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler yaptım. Kendileri de şu an tabi olay yerinde ilgili arkadaşlarla beraber çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de şifalar temenni ediyorum.(Eşi ve yeğeninin cesetlerini teşhis edince gözyaşlarına boğuldu) Hem yeğenimi, hem eşimi kaybettim. Eşim Havva Çelik (55), dokuz senedir bu fabrikada çalışıyordu. Emekliliğine az kalmıştı. Yeğenim Sebahattin Tepeçınar da tanınmaz haldeydi. Sebahattin'e işe gitmemesi için yalvarmıştım bugün, ama gitti. Oğlum askerde. İzin verdiler, gönderiyorlar.Fabrikada ip sarıyordum. Çok büyük bir patlama oldu. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Patlamanın sesini duydukça dışarı çıkmaya çalıştık. Arka tarafa kaçtık. Tel örgüleri kaldırıp çıkabildik. Bizle beraber çok sayıda kadın çalışanı da çıkarıp kurtardık. Kızım Yasemin Sevinç (26) ve damadım İsmail Sevinç de burada çalışıyor. Onlar yaralı olarak kurtarıldı. Yeğenim Halis Yılmaz (26) ise içeride. Haber alınamıyor.45 km. uzaklıkta oturuyorum. Öyle bir patlama oldu ki 19 Ağustos'taki depremi yaşadım, öyle bir andı. Eniştem Nurhan Tarım yaralı kurtuldu, kolları kesildi. Gülistan Tarım ise gözlerinden yaralandı.İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlama bölgesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra, yaralananların bir kısmının tedavide bulunduğu Hendek Devlet Hastanesi'ne geçti. Görevlilerden yaralıların durumu hakkında bilgi alan ve yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Soylu, Koca ve Selçuk daha sonra hastaneden ayrıldı. Bakanlara, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Sakarya milletvekilleri de eşlik etti., meydana gelen patlama sonucu bölgeye; Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul itfaiye ekipleriyle Sakarya 112, Sakarya Jandarma, Türk Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinden, 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. Patlama sonrası fabrika yakınlarında dev bir çukur açılması dikkat çekti. Bu arada İstanbul'daki 2 patlamada da 29 kişi ölmüştü. Zeytinburnu'nda 31 Ocak 2008'de kaçak havai fişek üretim atölyesinde yaşanan patlamada, aralarında atölye sahibinin bulunduğu 23 kişi ölürken 116 kişi yaralanmıştı.SABAH