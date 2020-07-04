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SON DAKİKA: vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 4 Temmuz corona virüs verileri

korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 4 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Giriş Tarihi: 4.7.2020 20:53 Son Güncelleme: 4.7.2020 20:56 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 4 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 4 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.

DÜNKÜ VERİLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Temmuz tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre; Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.

BAKAN KOCA: SON 1 HAFTADA TANI KONANLARIN %11,13'Ü 65 YAŞ ÜSTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 4 Temmuz corona virüs verileri
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