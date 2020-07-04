Tunç Soyer hakkında suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir videokonferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları ile ilgili avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ülük, "Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, İzmir'i belediye başkanının belediye yasası kapsamındaki faaliyetleri dışındaki her türlü yasa dışı faaliyetin odak noktası haline getirdiği için bir suç duyurusunda bulunma ihtiyacı hissettim. Bir Türk'ün, bir Atatürkçünün, başka bir bayrak arayışı zaten olamaz. Bayrak önerisi getirip arkasından bir de para basıyor. Bu Türkiye'yi bölme projesidir" dedi.