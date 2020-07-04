Vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre dün 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, toplam can kaybı ise 5 bin 186 oldu. 1313 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 178 bin 278 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan" bilgisini verdi. ANKARA