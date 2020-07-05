7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli 'Pençe- Kaplan' harekatı devam ederken, operasyonlarda askeri üs bölgelerine yönelik ağır silahlarla saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Avaşin bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı.İç güvenlik operasyonları kapsamında da Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda ise etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Sefkan Mardin kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi. Diğer teröristin ise 'Alişer' kod adlı Yusuf Şeker olduğu tespit edildi.Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçlerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 86 terörist etkisiz hale getirilerek YPG/PKK'ya ağır darbe vuruldu.Bu teröristler arasında Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu listedeki İzzet Yiğit de bulunuyor.