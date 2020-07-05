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Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, Türkiye'ye geliyor

, Avrupa Birliği () Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 18:59 ABONE OL
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, Türkiye'ye geliyor
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere ilişkilerimizi etkileyen bölgesel konular da görüşülecektir" denildi.
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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, Türkiye'ye geliyor
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