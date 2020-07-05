Ana karnında yetim kalan İkranur’un intikamı alındı

Mardin'de geçen yıl 8 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, cenaze törenine annesinin karnında katılan ve 2 ay sonra dünyaya gelen İkranur bebeğin babası uzman onbaşı Mehmet Acar'ın katilleri oldukları ortaya çıktı.







BOMBALI TUZAK KURDULAR

PKK'lı teröristler, 4 Eylül'de, Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu Mahallesi yakınlarındaki menfeze tuzakladıkları patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Hain saldırıda eşi 7 aylık hamile olan Uzman Onbaşı Mehmet Acar (23) şehit oldu.

Eşi Fatma Acar (22) ise eşini üniformasını giyerek uğurladı. Teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri ise 7 Eylül günü Ömerli, Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Ömeryan bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağladı. Gün boyu ve gece devam eden çatışmada, ertesi gün, biri kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.







KANLARI YERDE KALMADI

İstihbarat birimleri teröristlerin kimlik tespiti çalışmasını tamamlandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 11 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan olan "Agit Ase" kod adlı Müslüm Gündüzalp, diğerinin 7 yıldır dağda olan "Bese Anuş" kod adlı Lütfiye Acer, üçüncüsünün de 5 yıldır dağda olan "Karker Masiro" kod adlı Halil Erdem olduğu belirlendi. Teröristlerin Uzman Onbaşı Mehmet Acar (23) ile Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit edenler oldukları kesinleşti.



2 AY SONRA DÜNYAYA GELDİ

Bu arada, anne karnında yetim kalan ve hain saldırıdan 2 ay sonra dünyaya gelen Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın, vasiyeti üzerine ise kızına İkranur adı verildi. 7 aylık olan İkranur'un babasının kanı da yerde kalmadı.

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