Başbağlar’da 33 kişinin acısı 27 yıldır dinmedi! Dernek Başkanı Dikkaya SABAH’a konuştu

22 KİŞİYİ CAMİDEN ÇIKARIP KATLETTİLER

-O gün Başbağlar'da neler yaşandı?

100-150 kişilik bir terörist grubu akşam ezanını köye hakim bir noktada dinliyor ve ezan biter bitmez köye dört koldan saldırıyorlar.

Köyün giriş çıkışını tutuyorlar.Telefon hattını kesiyorlar.Bir grup köy camisini basıyor, bir grup köydeki evlerden isim isim adam topluyor, diğer bir grup evlerdeki kadın ve çocukları dereye topluyor. Bu arada köyün evlerinden soygun ve talan yapılıyor, kadınların ziynet eşyalarını topluyorlar.