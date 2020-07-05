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Başkan Erdoğan: "Yatırımlarımız gelecek nesillere miras olacaktır"

Türkiye Cumhurbaşkanı , yapılan yatırımların gelecek nesillere miras olacağını kaydetti.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 19:02 Son Güncelleme: 5.7.2020 19:21 ABONE OL
Başkan Erdoğan: Yatırımlarımız gelecek nesillere miras olacaktır

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerine dair bilgilere yer verdi.

11.3 milyar Türk lirası yatırımla 26 şehirde hizmete alınan 52 hidroelektrik santralinin 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yapan Erdoğan, iletisinde "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan: "Yatırımlarımız gelecek nesillere miras olacaktır"
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