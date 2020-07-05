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Batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıktı

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıktı
27 Haziran günü Van Gölü'nde batan tekneden şu ana kadar 9 göçmenin cesedine ulaşıldı. Göçmenlerin bulunması için havadan, karadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, dün Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklunun daha cesedine ulaşıldı. Piknik için bölgeye giden vatandaşların göl üstünde ceset olduğunu fark etmeleri üzerine olay yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler göldeki cesedi çıkardı. Yapılan araştırmalar neticesinde; gölden çıkarılan cesedin 27 Haziran günü Van Gölü'nde batan teknede bulunan yabancı uyruklu kişiye ait olduğunu tespit edildi. Bununla birlikte batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıkarken arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.
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Batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıktı
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