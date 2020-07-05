Çoklu baro maddesi komisyonda kabul edildi

CHP'ninengelleme girişimlerine rağmen Barolarla ilgili 27 maddelik düzenlemenin ilk 5 maddesi komisyondan geçti. Önceki sabaha karşı biten Adalet Komisyonu'nda geçen 5 madde içinde dikkati çeken tartışmaların odağı çoklu baro düzenlemesi oldu. Üyesi sayısı 5 binin üstünde olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de 2 bin avukat bir araya gelip alternatif baro kurabilecek.Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.Aynı ilde birden fazla baro bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek.Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.Komisyonda Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hukuk Müşavirliğinden Seray Şenfer, kurumun görüşlerini dile getirdi. Teklifte olumlu buldukları düzenlemelere değinen Şenfer, "En sevindirici bulduğumuz, temyiz olanağının getirilmesi. Biz diğer mesleklerden farklı olarak görevimizi ifa ederken bir sürü suçlamayla karşılaşıyoruz. Şu anda temyiz yolunun açılması bizi mutlu etti." diye konuştu. Şenfer, mesleğe yeni başlayan avukatlardan baro keseneğinin yarı oranında alınmasının uygulamada birliği sağlayacağını vurguladı.