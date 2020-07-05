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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı , şair ve mütefekkir 'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 22:53 Son Güncelleme: 5.7.2020 23:01 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı

Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı
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