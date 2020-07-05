Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.
Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xiTiWiUOi3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2020