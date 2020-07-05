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'ndan, 'a 'Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan' cevabı

 Söcüsü Hami Aksoy,  Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamasına, ", sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır" diye tepki gösterdi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 20:41 Son Güncelleme: 5.7.2020 20:48 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'a 'Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan' cevabı

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, Irak'lı mevkidaşının açıklamasına yazılı cevap verdi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar hakkındaki açıklamalara daha önce de gereken cevabın verildiğini aktaran Aksoy, "Bu konuda Irak makamlarından yeni ve mesnetsiz bazı açıklamalar gelmektedir. Bu vesileyle Irak makamlarına, uluslararası hukuk ve Irak anayasasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek topraklarını PKK terör örgütüne kullandırtmamalarını beklediğimizi, Irak'ın da güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

Aksoy, beklentileri karşılanmadığı sürece Türkiye'nin, sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri alacağını kaydetti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'a 'Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan' cevabı
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