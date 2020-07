FETÖ’cü hainlerin iki cihanda yakasındayım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Çengelköy'de hainlerin sıktığı kurşun omuriliğine isabet edince yürüyemez hale gelen gazi Mustafa Uygun (47) hala hainlerin açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor. Geçen hafta 6'ncı kez bıçak altına yatan Mustafa'nın bu kez dayanılmaz ağrılara neden olan omuriliğindeki 20 vida çıkartıldı. Devletin 'Yeter ki sen yürü Mustafa' diyerek gazisine aldığı 95 bin dolarlık robotla çalışmalarını sürdüren Mustafa'nın 2 yıldır Darüşşafaka'daki tedavi masraflarını da yine devlet karşılıyor. Gazi Mustafa "Devlet hep yanımda ama benim yürüme umudum azalıyor. İlk iki yıl yüzde 5 olan ayağa kalkma umudum artık yüzde 5'in de altına düştü. Ben gündüz robotumla ayağa kalkıyor, her gece de rüyalarımda yürüyorum. Beni bu hale getiren hainlerin iki cihanda yakasındayım. Hayatımı çaldılar" dedi. Şimdi sırada tazminat davası var. Mustafa, kendisini yaralayan eski albay Mürsel Çıkrıkçı ve "Beni vuran o" dediği eski yüzbaşı Mahmut Dağüstü'den 1 milyon TL maddi manevi tazminat istemiş ve birikimlerine el konulmasını talep etmişti. Mustafa bu davanın 2 bin 703 gazi için emsal teşkil etmesini istiyor. 15 Temmuz'un 4'ncü yılında SABAH'a konuşan gazi Mustafa "Her gece de rüyalarımda yürüyorum. Beni bu hale getiren hainlerin iki cihanda yakasındayım. Devletim burada da yanımda. Tedavi masraflarımı karşılıyor. Her gün sabah 1 saat, öğleden sonra 1 saat robotumla yürüyorum. Robot bana yürümeyi unutturmuyor. Yeniden ayakta durabilmek güç veriyor. Gündüz robotumla, gecede rüyalarımda yürüyorum. Şimdi ameliyatım nedeniyle çalışmalara ara verdim" diye konuştu.