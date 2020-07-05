Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Selçuk, paylaşımında, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.

Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 İş Müfettişimiz ile Teftiş Başkan Yardımcımızın incelemeleri devam ediyor.



Ayrıca Psikososyal Destek Ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında. pic.twitter.com/W1asytYTiQ — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) July 5, 2020