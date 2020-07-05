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'den büyük sorumsuzluk! Corona virüsü böyle hiçe saydılar...

Türkiye, salgınına karşı verdiği mücadele ile tüm dünyaya örnek olurken, 'nin Kırıkkale'de düzenlediği kongredeki görüntüler pes dedirtti. Kongreye gelen partililer salonu tamamen doldurdu. Yan yana oturarak yapılan uyarılar hiçe saydı. Bazı üyelerin maskesiz olduğu gözlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:14 Son Güncelleme: 5.7.2020 17:18 ABONE OL
İyi Parti'den büyük sorumsuzluk! Corona virüsü böyle hiçe saydılar...

Kırıkkale'de düzenlenen, 'nin Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi'nde sosyal mesafe kuralı dikkate alınmadı. 200 kişilik salonda partililer, masa etrafında yan yana oturdu. İYİ Parti Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi, kentte bulunan düğün salonunda gerçekleştirildi.

İyi Parti'den büyük sorumsuzluk! Corona virüsü böyle hiçe saydılar...

TEDBİRLERE UYULMADI

Kongreye gelen partililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp, maske dağıtılarak, içeri alındı. Mevcut başkan Yavuz Kuzucu'nun tek aday olduğu kongrede, salon içinde ise tedbirlere uyulmadığı gözlendi.

İyi Parti'den büyük sorumsuzluk! Corona virüsü böyle hiçe saydılar...

200 kişilik salonun tamamı dolarken, partililerin, masa etrafında yan yana oturdukları görüldü.

İyi Parti'den büyük sorumsuzluk! Corona virüsü böyle hiçe saydılar...

Bazı partililerin de maskelerini sıcaktan bunalıp, çıkarttıkları gözlendi. Bu durum karşısında görevliler, partilileri uyardı.

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İyi Parti'den büyük sorumsuzluk! Corona virüsü böyle hiçe saydılar...
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