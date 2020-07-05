İyileşen hasta sayısı 180 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre dün 48 bin 248 test yapıldı, bin 154 vaka tespit edildi. 20 kişi vefat ederken, bin 214 kişi de iyileşti. Toplam vaka sayısı 204 bin 610'a, vefat sayısı 5 bin 206'ya, iyileşen sayısı da 179 bin 492'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İyileşen hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, yaptığı başka bir paylaşımda da düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu, "Meydanı gelinle damada bırakın. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.