‘Krize yatırım yapanları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada "Türkiye normalleşme döneminde ekonominin tüm göstergelerinde pozitif ayrışan ülke oldu" dedi. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük. Önümüzde çok uzun bir yol var. Normalleşme sürecinden hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız. Hizmete aldığımız binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.