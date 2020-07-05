MHP lideri Devlet Bahçeli CHP’yi böyle tanımladı: FETÖ’nün geçim kapısı PKK’nın nefret yayan ağzı

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı basın açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Libya'dan Akdeniz'e, Suriye'den Ege'ye, Irak'tan Kıbrıs'a kadar pek çok sorunla uğraştığına değindi.

"Terörle mücadelemiz yüksek bir şuur ve inanmışlıkla devam etmektedir. Bugünkü hassas dönemde; istiklal için birlik, istikbal için dirlik ortak paydamız olmalıdır. Nihayetinde kazananın Türkiye olması için de el birliği, güç birliği ve hedef birliği stratejik bir öncelik halini almalıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu.

Bugünkü CHP, FETÖ'nün geçim kapısıdır. Bugünkü CHP, PKK'nın nefret yayan ağzıdır.

İP, CHP'nin gölgesinde kuruyup giderken, HDP ilik nakli yapmaktadır. Bir zamanlar AK Parti'den nemalanan, üstelik koltuk ve şöhret kazanan, sonra da kulaklarına fısıldanan dedikodulara kanıp indikleri treni taşlamaya başlayanların CHP'nin kuytusunda ikbal arayışları sadece bir tenakuz değil, aynı zaman tenkit edilmesi gereken bir erdemsizlik örneğidir. CHP yola dökülen eskileri toplayarak, hurdaya çıkmış isimleri zillet şemsiyesi altına alarak siyasette mevki elde edip mesafe katedeceğini zanneden acıklı ve arızalı bir zihniyetin ta kendisidir. Bu parti kendi gerçeğine sırt dönmüş, kendi ana yatağına ters düşmüş, tarihsel rotasından şiddetle savrulmuştur.







Karşımızdaki CHP olgusu Türkiye'nin milli güvenliğini riske atan çok bilinmeyenli bir denklemdir.

Türk milletinin ruh kökünden kopmuş, milli hedeflerinden uzaklaşmış, Türkiye'nin karşısındaki zulüm bloklarına kapılanmış partilerin takip ettikleri politikalar geleceğimizi de tehdit etmektedir.

Cüppelerini çıkarmadan siyasete soyunan, ülkemizin iç huzur ve barış ortamını zedeleyen bazı baro temsilcilerinin kışkırtıcısı CHP'dir, İP'tir, HDP'dir.



ABD ŞANTAJLARI YOK HÜKMÜNDE

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.Danıştay'ın konuyla ilgili makul, mukaddesatımıza saygılı ve maşeri vicdana müzahir tarihi nitelikli kararını kısa zaman içinde açıklayarak tartışmalara son noktayı koyacağını ümit ediyoruz.



KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

MHP'nın 14 Mart 2021'de yapacağı 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ana teması tespit edilmiştir. Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir: "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" 13.Olağan Büyük Kurultayı'mıza giden süreçte, Siyasi Partiler Kanununa uygun olacak şekilde yapılması lazım gelen il ve ilçe kongrelerimiz 9 Ağustos 2020 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesiyle birlikte başlayacak.



TARİHİ BİR HATA

Dediğim dedik, çaldığım düdük diyen, kendi çıkarları olunca demokrasiyi hatırlayıp, olmayınca despotluk suçlaması getiren bazı baroların TBMM'nin giriş kapısında sergiledikleri ibretlik manzaralar talihsizlik ve ilkelliktir. Hak aramak yerine hadise çıkarmaya bilhassa gayret edenler, Türkiye'nin sağduyu ve sükûnet ortamını bozmak için baronluğa heveslenenler tarihi bir hatanın içindedir.

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