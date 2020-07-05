FETÖ’cü hainler cehenneme mahkumlar

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında şehit yakınları hüznü, sevinci ve gururu birlikte yaşıyor. Polis memuru Hurşit Uzel'de, o gece geçici görevle gittiği Özel harekat Daire Başkanlığı'nda şehit oldu. Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde yaşayan annesi Güldane Uzel (72), oğlunun Batman'da görev yaptığı 2005 yılında tayininin Ankara'ya çıktığını belirterek, oğlunun en büyük arzusunun şehit olmak olduğunu söyledi. Oğlu'nun Batman'da görev yaparken 3 arkadaşının şehit düştüğünü, kendisi eve iki gün önce geldiği için şehit olamadığını anlatan anne, "Oğlum bundan dolayı çok üzülmüştü. Ama 15 Temmuz'da, görevinin bitimine 1 saat kala şehadete kavuştu" dedi. Uzel, oğlunun şahadetini SABAH'a anlattı.







SON BİR SAATİNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Hurşit'in polis olmasını ben istedim. Polis olduktan sonra da hemen evlendirdim. 20 yıllık evli ve 3 çocuğu vardı.

Ama hayalinde hep özel harekatçı olmak vardı. Ankara'da karakolda görev yapıyordu. 15 Temmuz'dan bir kaç gün önce özel harekatın amiri karakola gelip geçici görev için 5 gönüllü istemiş. Hurşit hemen elini kaldırarak gönüllü olmuş. O sıralar personel yetersizliği nedeniyle özel harekatçıların giriş çıkış güvenliğini oğlum ve 4 arkadaşı sağlıyormuş. Amiri perşembe günü Hurşit'e 'göreviniz bitti istersen karakoluna dönebilirsin' demiş. Oğlum ise amirine 'Cuma günü de çalışıp haftayı tamamlayayım' demiş. Amirleri de kabul etmiş. Cuma günü özel harekattan çıkış yapılacakmış, oğlumda çıkış güvenliği almış. 1 saat sonra da eski görev yerine dönecekmiş. O sırda FETÖ'cü hainler özel harekata uçakla saldırmış, ikinci saldırıda oğlumda şehit düşmüş. Diğer 4 polis karakollarına döndükleri için şehit olmadı.







Sadece kendi isteğiyle bir gün daha kalan oğlum şehit düştü. Batman'da 2 günle kaçırdığı şehitliği rabbim oğluma görevinin son 1 saatinde verdi.

15 Temmuz'dan 1 ay önce oğlunun Ankara'daki evine ziyarete gitmiştim. Televizyonda haberleri izlerken, güneydoğu da şehit düşen bir askerin, eşinin hamile olduğunu duyunca ağladım. Oğlum da bana 'ne ağlıyorsun anne. Şehidin arkasından ağlanmaz. Şimdi bana melekler gelse sen şehit olacaksın deseler ben gözü kapalı atlarım. Ne mutlu ki onlara Allah'ın sevgili kullarıymış' dedi. O yüzden bende artık üzülmüyorum. Oğlum hayali olan şehitlik mertebesine ulaştı. Ne mutlu ki bana şehit annesi oldum.







MİLLETİN GÖNLÜNDE MAHKÛM OLDULAR

Hurşit Uzel'in kardeşi Hüseyin Uzel ise ağabeyinin iyi bir şair ve ressam olduğunu belirterek; "Resim yapardı, onu taklit edip resim öğretmeni oldum. Güzel şiir yazardı, onu taklit edip şiir kitabı çıkarıp derece aldım. Aramızdaki tek fark o Fenerbahçeli ben ise Galatasaraylıydım. Şehit olmadan önce bana 'resim yaptım üzerine atladın, şiir yazdım şair oldun. Bari çocuklarımı Galatasaraylı yapma Fenerbahçeli kalsınlar' dedi. Şehit olduktan sonra oğlunu okula yazdırmaya götürdüğümüzde okul müdürü yeğenime hangi takımı tuttuğunu sordu, o da 'Fenerbahçe' dedi. Ben hiç bir yeğenimin Fenerbahçeliyim demesine hayatımda bu kadar sevineceğimi tahmin etmezdim. Bizim başka bir vatanımız yok.

FETÖ, milletin gönlünde ve mahşeri vicdanda ebedi cehenneme mahkum oldu. Kendisini bırakın ona sempati duyanların bile bu topraklarda artık yatacak yerleri kalmadı.

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