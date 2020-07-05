Şahlanışımızı durduramayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Ülkemiz yakın tarihinde görülmedik ölçüde güçlü bir bölgesel aktör haline geldi. Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar. AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.Firmalarımızın önemli bir kısmı salgın döneminde de üretimlerine devam ettiler. Normalleşme takviminin genişlediği haziran ayında her alanda oldukça güçlü bir canlanma yaşandı. Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti. Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı. Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz. Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır.