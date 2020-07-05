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’den ’e suç duyurusu

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
TBMM Başkanlığı, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında "TBMM'yi alenen aşağılama", "hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özdil'in dünkü "Baroların ne işi var TBMM'de" başlıklı köşe yazısında, TBMM'yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM'yi ve milletvekillerini küçük düşürme amaçlı ifadeler kullandığı belirtildi
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TBMM’den Yılmaz Özdil’e suç duyurusu
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