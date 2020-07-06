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'dan 'a cevap: Biz Salda'yı da tüm doğal alanları da koruyacağız! Vekile tavsiyemiz edebini koruması...

İYİ Partili 'un siyaset ve ahlak kurallarına uymayan küfür imalı çirkin sözlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan cevap geldi. Kurum 'Kovid-19 Salgını ve ' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz Salda'yı da 'deki tüm doğal alanları da edebimiz ile koruyacağız ve gelecek nesillere bize bırakılan bu mirası koruyarak bırakacağız. Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" dedi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:22 Son Güncelleme: 6.7.2020 17:34 ABONE OL
Bakan Kurum'dan Aylin Cesur'a cevap: Biz Salda'yı da tüm doğal alanları da koruyacağız! Vekile tavsiyemiz edebini koruması...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz Salda'yı da Türkiye'deki tüm doğal alanları da edebimiz ile koruyacağız ve gelecek nesillere bize bırakılan bu mirası koruyarak bırakacağız. Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" dedi.

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"BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Akademisyenlerden, STK temsilcilerinden ve Bakanlık yöneticilerinden oluşan müteşekkil Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun ilk toplantısını 21 Nisan'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "O toplantıda çevre ve doğamıza dair fikirlerinizi dinlemiş, yapacağımız çalışmaların kararını almıştık. Değerli fikirlerinizle, gelecek nesillere daha güzel, daha temiz bir ülke bırakma yolunda çok önemli bir adım atmış olduk. İnşallah bugün yapacağımız Kovid-19 salgını ve çevremizin geleceği başlıklı istişare toplantımızda, salgın sürecinde çevremiz açısından çıkardığımız dersleri, doğamızın bize anlattıklarını ele alacağız. Ayrıca, önceki kararlarımızı gözden geçirecek, geldiğimiz aşamayı görüşecek, daha büyük adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

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"EVLATLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRAS EDEP"

Bakan Kurum, İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'un Salda Gölü hakkındaki ifadelerinin sorulması üzerine, "Bizim en büyük mirasımız evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Ben vekilin hele de bir bayan vekilin yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum" dedi.

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Bakan Kurum'dan Aylin Cesur'a cevap: Biz Salda'yı da tüm doğal alanları da koruyacağız! Vekile tavsiyemiz edebini koruması...
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