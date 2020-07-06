Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Lodos yangını büyütüyor... Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde çıkan orman yangını şiddetli lodos sebebiyle etkisini artırdı. Yangına 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz ve onlarca işçi ile köylüler müdahale ediyor. Muğla'dan bölgeye sevk edilen uçağın 15 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi.
Son dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video
Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görülüyor.
Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Orman Genel Müdürlüğü ateş kuşlarının Çanakkale için havalandığını açıkladı. Bölgeye 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 7 dozer sevk edildi.
Muğla'dan gelen yangın söndürme uçağının 15 ton su kapasiteli olduğu, diğer helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi. Şiddetli poyrazın ekiplerin işini güçleştirdiği, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildirildi.
BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2.Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Eceabat ve Gelibolu kaymakamları bölgede inceleme yaptılar.
Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Çanakkale'de şiddeti her geçen dakika büyüyen yangın ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli'den açıklama geldi. Pakdemirli yaptığı ilk açıklamada, "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz , 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada." dedi.