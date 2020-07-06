Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Lodos yangını büyütüyor... Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama...

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: 'de büyük yangın! Lodos yangını büyütüyor... Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama...

Gelen haberine göre; 'nin Gelibolu bölgesinde ormanlık alanda büyük bir yangın çıktı. Yangın lodos nedeniyle kontrol altına alınamazken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve bölgeden korkunç görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:31 Son Güncelleme: 6.7.2020 17:36 ABONE OL
Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! Lodos alevleri kontrolden çıkarttı! Vatandaşlar tahliye ediliyor...

'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde çıkan orman yangını şiddetli lodos sebebiyle etkisini artırdı. Yangına 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz ve onlarca işçi ile köylüler müdahale ediyor. Muğla'dan bölgeye sevk edilen uçağın 15 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi.

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! Lodos alevleri kontrolden çıkarttı! Vatandaşlar tahliye ediliyor...

Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görülüyor.

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! Lodos alevleri kontrolden çıkarttı! Vatandaşlar tahliye ediliyor...

Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Orman Genel Müdürlüğü ateş kuşlarının için havalandığını açıkladı. Bölgeye 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 7 dozer sevk edildi.

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! Lodos alevleri kontrolden çıkarttı! Vatandaşlar tahliye ediliyor...

Muğla'dan gelen yangın söndürme uçağının 15 ton su kapasiteli olduğu, diğer helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi. Şiddetli poyrazın ekiplerin işini güçleştirdiği, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildirildi.

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! Lodos alevleri kontrolden çıkarttı! Vatandaşlar tahliye ediliyor...

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Valisi İlhami Aktaş, 2.Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Eceabat ve Gelibolu kaymakamları bölgede inceleme yaptılar.

Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! Lodos alevleri kontrolden çıkarttı! Vatandaşlar tahliye ediliyor...

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

'de şiddeti her geçen dakika büyüyen yangın ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli'den açıklama geldi. Pakdemirli yaptığı ilk açıklamada, "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz , 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada." dedi.

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! Lodos alevleri kontrolden çıkarttı! Vatandaşlar tahliye ediliyor...
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Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Lodos yangını büyütüyor... Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama...
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