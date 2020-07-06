Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Lodos yangını büyütüyor... Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama...

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale'de şiddeti her geçen dakika büyüyen yangın ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli'den açıklama geldi. Pakdemirli yaptığı ilk açıklamada, "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz , 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada." dedi.