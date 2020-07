Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu HES açılış töreni

AKINCI HES: TOKAT

99 MW KURULU GÜÇ

48 MİLYON KİLOVATSAAT YILLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ

231.000 HANENİN GÜNLÜK HAYATINDA İHTİYAÇ DUYDUĞU YILLIK ELEKTRİK İHTIYACINI KARŞILAYACAK



KÖROĞLU BARAJI KOTANLI :ARDAHAN

62.7 MW KURULU GÜÇ

72.76 MİLYON METREKÜP REZERVUAR HACMİ

175 MİLYON KWH YILLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ



ÇETİN BARAJI: SİİRT

2.5 YILDA TAMAMLANDI

600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

420 MEGAVAT KAPASİTEYLE AVRUPA'NIN RCC TİPİNDE EN BÜYÜK BARAJI

165 METRE GÖVDE YÜKSEKLİĞİ

4.8 MİLYON METREKÜP GÖVDE HACMİ

1.5 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETECEK

100 MİLYON DOLAR EKONOMİYE KATKI



AŞAĞI KALEKÖY BARAJI: BİNGÖL

189.02 MW KURULU GÜÇ



YUKARI KALEKÖY BARAJI: BİNGÖL

199.4 MW KURULU GÜÇ







BAŞKAN ERDOĞAN, 52 HES'İN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU: ÜRETİM ÇARKLARI HIZLANDI, GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne İstanbul Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Son iki yılda 26 farklı şehirde devreye giren 52 HES'in toplu açılış töreni Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olme özelliği taşıyor. Tören Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tokat'taki Akıncı HES'teki alanda yaptığı konuşmayla başladı. Ardından video konferans yöntemiyle 5 büyük proje olan Çetin Barajı ve HES (Siirt'in Şirvan Pervari sınırları arasında), Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES (Ardahan), Akıncı HES (Tokat), Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES (Bingöl) açılışlarına bağlanan Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatla kurdeleler kesildi. Başkan Erdoğan, hidroelektrik üretim tesislerinin de devreye alındığı törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi



ÇEVRECİLİK YAYGARASI KOPARANLAR TÜRKİYE'Yİ DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRMEK AMACI TAŞIYOR: Aziz milletim açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Santraller bizler için medeni olmanın sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Enerji santralleri gücümüze güç atacak. Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir. Gerisinde ülkemizin cebinden her yıl dışarıya giden 40-50 milyar dolardan nemalanan fırsatçıların olduğu bu yaygaraları dikkate almadık, almayacağız. Sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz.

Önümüzde yapımını tamamladığımız eserlerle ilgili oldukça yoğun bir açılış programı var. Türkiye'nin her zaman ama özellikle de şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının işte bu eser siyaseti, hizmet siyaseti, inşa siyaseti olduğuna inanıyoruz. Bunun için tüm bakanlıklarımızdan, tüm kurumlarımızdan, özel sektörümüz dahil tüm kuruluşlarımızdan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik.

ÖZEL SEKTÖR 6 AYDA 583 FABRİKAYI TAMAMLAYARAK ÜRETİME GEÇİRDİ: Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. 8 yılda kazandırdığımız eserlerle 79 yılın eksiklerini tamamladık. Şehirlerimizde hayat kalitesini yükselttik. TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızın hesaplı, güvenilir ve hızlı bir şekilde ev sahibi olmasına öncülük ederken, millet bahçeleri ve millet kıraathaneleriyle şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Her alanda başarılı tablolarla karşı karşıyayız. Doğalgazı 81 ilimizin tamamına götürdük. TANAP gibi projelerle Türkiye'nin enerjideki merkez ülke rolünü pekiştirdik.

Bugün 52 HES'in açılışını gerçekleştirirken, bu alandaki sağlam adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kirli enerji değil temiz enerji, Bu temiz enerjiyle benim halkım rahatsız olmayacak. Yatırım tutarı 11.3 milyar lira olan bu tesislerle, suyun gücünü enerjiye dönüştüreceğiz. Geçtiğimiz 18 yılda 16 bin 554 megawatlık HES'in kurulu gücünü devreye aldık. Böylece aynı dönemde sudan ürettiğimiz elektrikle 17 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçtik. Yenilenebilir enerjide yerli araştırma geliştirme ve yerli teknolojin gelişmesi için başlattığımız YEKA modelinde önemli bir aşamaya geldik. Yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasında yız. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13. Avrupa'da 6. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrikte dünyada 9. ve Avrupa'da 2., rüzgarla dünyada 12. Avrupa'da 7., güneşte dünyada 14., Avrupa'da 7. sıradayız. Amacımız üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olanlara bunları anlatmak mümkün değil.

Bu çalışmalar ülkemizin gelecek yarım asırda yapacağı atılımların da altyapısıdır. Bir başka ifadeyle evlatlarımız 2053 ve 2071 vizyonlarını işte bu temel üzerinde inşa edecekler. Şayet biz 2002'de böyle bir Türkiye devralsaydık, bugün nerede olabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz.



Başkan Erdoğan dün Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.



'EŞİNE AZ RASTLANIR BİR BAŞARI HİKAYESİ'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hidrolik kurulu gücü açısından Avrupa'da ikinci sıradayız. Adım adım orada da liderliğe ilerliyoruz. Milli enerji ve maden politikamızı ilan ettiğimiz 2017'den bu yana yenilenebilir enerji kapasite artışında Avrupa'da üçüncü sıraya yükseldik. 11.3 milyar liraya mal olan 1439 megavat (MW) gücündeki 52 hidroelektrik santrali üreten ve büyüyen Türkiye'ye hayat suyu olacak. 1.85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Son 18 yıldaki atılımlarımız enerjide dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesidir.



İLK YERLİ GÜNEŞ PANELİ AĞUSTOS'TA AÇILACAK



Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Türkiye büyür ve gelişirken enerji talebi de artacak. Bu talebin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanabilmesi için çalışıyoruz.



YENİLENEBİLİR ENERJİDE AVRUPA İKİNCİSİYİZ



Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık. 2020'nin lk 5 ayında yerli kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik.



MİLLETİMİZ BUNU BİLMELİ



Konuşmasının başında Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Türkiye'nin hidrolik kurulu gücünü sordu. Dönmez, Türkiye'nin 2002 sonu itibarıyla tüm kurulu gücünün 31 bin megavat olduğunu, şu anda 91 bin megavatı aştığı kaydetti. Erdoğan, bunun üzerine, "Bunun, özellikle milletim tarafından bilinmesi çok büyük önem arz ediyor. 31 bin megavattan 91 bin megavata 18 yılda hamdolsun kurulu gücümüzü yükselttik." diye konuştu.



DOĞU AKDENİZ'DE TUZAKLARI BOZDUK



Doğu Akdeniz'deki kurulan tuzakları yerle bir ettik. Fatih ve Yavuz gemileri sondaj faaliyetlerini başladı. Uluslararası hukuktan kaynaklı çalışmalarımızdan taviz vermeden bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik.



AB'YE ÇİFTE STANDART TEPKİSİ: GERİSİNDEKİ NİYET BELLİ



Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Salgında sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarımız devam etti. Dünyanın içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Buna rağmen Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak turizmde uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Ama gücümüz haklılığımızdan gelir. Hakkımızı söke söke alacağız.

