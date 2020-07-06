Esnafa kepenk kapattırıp PYD lideriyle toplantı yapan karı, kocaya ceza yağdı

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinde dile getirdiği 4 ayaklı paradigmasının 3. ayağını oluşturan Demokratik Toplum Kongresiyle ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "DTK PKK ile özdeştir. Terör örgütünün legal görünümlü koludur. Buraya üye olanlar örgüt üyesi gibi cezalandırılır" şeklindeki kararından sonra Ağır Ceza Mahkemelerinde bekleyen DTK dosyalarında hızlıca kararlar verilmeye başlandı. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde eczacı Filiz Bedirhanoğlu ile iş insanı eşi Şahismail Bedirhanoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.
KARAYILAN'DAN TALİMAT ZAPATİSTALARDAN DESTEK İSTEDİ
Sanık Filiz'in görevinin DTK diplomasi komisyonu, daimi meclis ve başkanlık divanı üyeliğinin yanı sıra delege olduğunu belirten mahkeme, sanığın PKK'nın çağrısıyla esnafa kepenk kapattırma, yaşamı durdurma gibi eylemleri etkinleştirme çabası içinde olduğu bildirildi. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine DTK lehine müdahale ettiği, sahte yetki belgesiyle katıldığı seçimleri kaybettiği, terörist elebaşı Murat Karayılan'dan talimat alarak faaliyet yürüttüğü ve Meksika'dan gelen bir heyete DTK'yı anlatırken, bölgenin sınırlarının yeniden çizilmekte olduğu şeklinde algı yarattığı ifade edildi. Apo'nun sözde yapıcı söylemlerinin süreçte etkili olduğu, ancak devletin DTK'nın taleplerine kulak tıkaması nedeniyle teröristlerin demokratik siyasete katılamadığı, KCK'lıların serbest bırakılmayıp, seçim barajının düşürülmediği ve Anadilde eğitim hakkı verilmediği için bölge halkının İnançsızlığa düştüğü biçiminde Türkiye'yi karalamaya yönelik faaliyet içinde olduğu vurgulandı.
Meksika'dan gelen heyete Zapatista adlı örgütten yardım talebinde bulunarak yetkililerin Türkiye'ye gelmesi gerektiği ve Zapatista örgütünün sorumlularıyla işbirliği içinde olmak istediklerini ilettiği kaydedildi. Sanığın Kuzey Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen sözde Kürt ulusal birliğinin sağlanması amacıyla planlanan ulusal birlik konferansına DTK adına davetli olarak katıldığı belirtildi.
ESNAFA KEPENK KAPATTIRIP EVDE HİNDİ PARTİSİ YAPMIŞLAR
Sanık Filiz Bedirhanoğlu'nun Diyarbakır'da 2 polisi şehit ettikten sonra saklandıkları hücre evinde iki teröristin öldürülmesini protesto etmek için esnafa zorla kepenk kapattırdığı, ardından da evinde hindi partisi düzenlediği telefon dinlemelerine yansıdı. Telefon dinlemelerinde kepenk kapatmak istemeyen bir esnafı ikna etmeye çalıştığını ve KCK'nın sözde Asayiş biriminin yol kesip kimlik kontrolü yaptığını Zinet adlı kişiye anlatan sanığın konuşması şöyle:
Zinet: Dedim belki her taraf iptal olur (Kepenk kapama) ama olmadı hiçbir yer.
Filiz: Ben ne kadar uğraştım orayı kapattırmak için. 10 kere aradım oğlanı. Bana 'Gece gece ne istiyorsun abla, kapat mı diyorsun' dedi (Karşılıklı gülüşüyorlar)
Zinet: Ama olur mu bir yerlerde (Kepenk kapama)
Filiz: Dün gece bayağı çatışmalı geçmiş 2 kişi öldürülmüş Kayapınar'da evde
Zinet: Evet biliyorum da, şey ama bu bir şey yapmayanlar (Polisi şehit eden teröristler olmadığını iddia ediyor)
Filiz: Dün gece KCK Asayiş kimlik kontrolü yapmış Batman yolunda. Olaylı geçmiş dün gece
Zinet: Biz otururken biri getirip bomba atmasın?
Filiz: Valla ben çok kapattırmaya çalıştım ama maalesef çocuk beni dinlemedi
Zinet: Bu ne diyor bana yani işyerini mi kapatayım
Filiz: Dedim geleceğiz bizde hürmet ettik kendisine bilmem ne yaptık. Gece kapatsaydı bizde rahat ederdik. Ben dedim o zaman Hindileri pişiririz, biz de toplanırız. Hindimizi yeriz, televizyon seyrederiz.
PYD BAŞKANI ASYA ABDULLAH İLE TOPLANTI
Eski GÜNSİAD Başkanı sanık Şahismail Bedirhanoğlu'nun da DTK toplantısına Suriye'deki PKK'nın kolu PYD başkanı Asya Abdullah ile birlikte katıldığı ve bu toplantıda Zazaca konuşmak istediğini, ancak Suriye'den gelenlerin bunu anlamadığını, Kürtçe konuşmak istediğinde ise toplantıdaki Zaza'ların bunu anlamayacağını ifade ederek Türkçe konuşmak istediğini divan kuruluna ilettiği belirtildi. Sanığın Suriye'de PYD-YPG'nin özerklik ve bağımsızlık mücadelesinin Türkiye'deki Kürtlere yol haritası olacağı, oradaki sözde mücadeleye selamladığını, Türkiye-Suriye sınırının mayınlardan temizlenmesi gerektiğini ifade ederek asıl amacın terörist geçişlerine kolaylık sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi.
ÖZERKLİK ÇAĞRISI YAPTILAR, PKK'YA ŞEHİRLERİ YAKTIRDILAR
Mahkeme, DTK üyelerinden elde edilen deliller ve dinleme kayıtlarının incelenmesinde, DTK'nın sözde Kuzey Kürdistan Parlamentosu/Meclisi olarak nitelendirildiğine dikkat çekti. DTK'nın, PKK'nın sözde demokratik özerklik hedefini hayata geçirmek için terörist başının talimatıyla kurulduğu, parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olduğu, faaliyetlerini bir meclis yapısı gibi yürüttüğü, genel kurul, daimi meclis, başkanlık divanı, tüzük, koordinasyon kurulu gibi organlarının bulunduğu ifade edildi. KCK ile özdeş olan DTK'nın üye ve delegelerinin milletvekili, belediye başkanı, sendika ve dernek başkanlarından oluştuğu, sözde Kürdistan'ın çatı yapılanması olduğu vurgulandı. Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için özerklik ilan ettiği, devamında da özerk bölgelerin oluşturulması için karar aldığı ve bu kararın ardından Güneydoğu'nun birçok yerleşim biriminde çukur ve hendekler açılarak teröristlerin güvenlik güçlerine karşı silah kullanıp çok sayıda güvenlik görevlisini şehit ettikleri kaydedildi. DTK'nın ise bu durumu, Kürt halkının sözde meşru direnişi kabul ettiği belirtildi. Mahkeme, sanıklar Filiz ve Şahismail Bedirhanoğlu'nun da terör örgütünün bu amaçlarını gerçekleştirmek için diğer DTK üyeleriyle 4 ülke toprakları üzerinde sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya yol açmak için halk kitlelerini etkilemeye çalıştıklarını belirtti. Sanık Filiz'in örgütsel faaliyetlerindeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik nazara alındığında örgüt üyesi olmak suçunu işlediklerinin altı çizildi. Mahkeme, karı, koca iki sanığı silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.SON DAKİKA! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama...