Esnafa kepenk kapattırıp PYD lideriyle toplantı yapan karı, kocaya ceza yağdı

ESNAFA KEPENK KAPATTIRIP EVDE HİNDİ PARTİSİ YAPMIŞLAR

Sanık Filiz Bedirhanoğlu'nun Diyarbakır'da 2 polisi şehit ettikten sonra saklandıkları hücre evinde iki teröristin öldürülmesini protesto etmek için esnafa zorla kepenk kapattırdığı, ardından da evinde hindi partisi düzenlediği telefon dinlemelerine yansıdı. Telefon dinlemelerinde kepenk kapatmak istemeyen bir esnafı ikna etmeye çalıştığını ve KCK'nın sözde Asayiş biriminin yol kesip kimlik kontrolü yaptığını Zinet adlı kişiye anlatan sanığın konuşması şöyle:

Zinet: Dedim belki her taraf iptal olur (Kepenk kapama) ama olmadı hiçbir yer.

Filiz: Ben ne kadar uğraştım orayı kapattırmak için. 10 kere aradım oğlanı. Bana 'Gece gece ne istiyorsun abla, kapat mı diyorsun' dedi (Karşılıklı gülüşüyorlar)

Zinet: Ama olur mu bir yerlerde (Kepenk kapama)

Filiz: Dün gece bayağı çatışmalı geçmiş 2 kişi öldürülmüş Kayapınar'da evde

Zinet: Evet biliyorum da, şey ama bu bir şey yapmayanlar (Polisi şehit eden teröristler olmadığını iddia ediyor)

Filiz: Dün gece KCK Asayiş kimlik kontrolü yapmış Batman yolunda. Olaylı geçmiş dün gece

Zinet: Biz otururken biri getirip bomba atmasın?

Filiz: Valla ben çok kapattırmaya çalıştım ama maalesef çocuk beni dinlemedi

Zinet: Bu ne diyor bana yani işyerini mi kapatayım

Filiz: Dedim geleceğiz bizde hürmet ettik kendisine bilmem ne yaptık. Gece kapatsaydı bizde rahat ederdik. Ben dedim o zaman Hindileri pişiririz, biz de toplanırız. Hindimizi yeriz, televizyon seyrederiz.