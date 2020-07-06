Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Rakip çıkmasını önleme’ hamlesi

‘Rakip çıkmasını önleme’ hamlesi

Kurultay öncesi il örgütlerinin “Kılıçdaroğlu’na destek” yarışına girmesi, ’de rakip çıkmasını önlemeye yönelik adım olarak değerlendiriliyor

EVRİN GÜVENDİK
Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
‘Rakip çıkmasını önleme’ hamlesi
Genel merkez Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri yönünde harekete geçirdi. Genel merkez baskılı destek açıklamalarından ilki ise Karadeniz bölgesindeki 19 il örgütünden geldi. İl örgütleri CHP Genel başkanını destekleyeceklerini açıklarken Kars'tan Hatay'a kadar pek çok il örgütü destekleme yarışına girdi. Genel merkezin baskısıyla da gerçekleşen açıklamaların ise Kılıçdaroğlu'na karşı rakip çıkmasını önlemeyi amaçladığı kaydedildi. Koronavirüse rağmen kurultayı 'oldu bitti'ye getirmek isteyen Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, il ve ilçe kongrelerinde de 'tek aday' dayatmasında bulunmuş ve delege yapısının büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'nun lehine oluşmasını sağlamıştı. CHP kurultayının salgınla ilgili tirazlara rağmen 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırılmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Rakip çıkmasını önleme’ hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA