Rus siyasetinde bir Putin daha! O da istihbaratçı...

KUZENİ PUTİN'E DESTEK OLACAK

İlk kez Rus medyasına konuşan Roman Putin, "Öncelikle eylül ayında bölgesel seçimlerde mücadele edip daha sonraki adım olarak da Federal Duma'ya girmeyi hedefliyoruz. Yolsuzluk var mı onların üzerine gideceğiz" dedi. Bazı çevreler göreve beş yıllığına seçilen Roman Putin'in yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin ve sosyal projelerin gerçekleştirilmesinde yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyor. 42 yaşındaki Roman Putin'in partisinin Kremlin'e karşı muhalif olmak yerine, ülkede yolsuzluğun azaltılması için hükümete destek olmak gibi bir hedefi olduğu belirtiliyor.