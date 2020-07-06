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'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 3'ü tutuklandı

'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından 3 kişi tutuklandı. 44 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 11:08 ABONE OL
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca, 2 uzun namlulu silah ve silahlara ait 218 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek, 680 paket bandrolsüz sigara, 2 altın küpe, 57 cep telefonu ve 3 bin 480 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 47 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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