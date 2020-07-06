Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...

184 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için bugün Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde Tunceli AFAD ekipleri su yüzeyinde teknelerle arama çalışması yaptı. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılamazken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 4 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Gülistan Doku için 6 ay boyunca yapılan sualtı arama çalışmalarının sonlandırılacağını ve bundan sonra AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını su yüzeyinde tekne ile sürdüreceğini açıklamıştı.