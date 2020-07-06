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: 183 günlük acı bekleyiş! ile yeni gelişme...

haberi...Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler 183 günlük arayışta bir sonuca varamayınca, aramaların durdurulması kararı alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 16:57 Son Güncelleme: 6.7.2020 17:12 ABONE OL
Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...

Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 'yu (21) sualtı arama çalışmaları,183'üncü gününde sonlandırıldı. Arama çalışmaları sadece su yüzeyinde tekneyle AFAD ekipleri tarafından yürütülecek.

Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi , kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...

Yapılan araştırmalar sonunda 'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.

Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...

184 gündür haber alınamayan için bugün Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde Tunceli AFAD ekipleri su yüzeyinde teknelerle arama çalışması yaptı. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılamazken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 4 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Gülistan Doku için 6 ay boyunca yapılan sualtı arama çalışmalarının sonlandırılacağını ve bundan sonra AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını su yüzeyinde tekne ile sürdüreceğini açıklamıştı.

Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...

Doku'nun bulunması için Tunceli AFAD Müdürlüğü bugünden itibaren her gün belirli saatlerde tekneyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarını yürütecekleri bildirildi.

Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...

6 AYDA 392 KİŞİ GÜLİSTAN DOKU'YU ARADI

'nun bulunması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şu ana kadar 85 mobese ve güvenlik kamerasında 900 saat görüntü izledikleri öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 392 kişiden oluşan 59 ekip, 6 ay boyunca dönüşümlü arama çalışması yürüttü. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gülistan Doku soruşturması kapsamında 220 kişinin bilgisine başvurduğu belirtildi.

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Son dakika: 183 günlük acı bekleyiş! Gülistan Doku ile yeni gelişme...
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