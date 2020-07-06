Son dakika haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

Corona virüsünün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden bir tanesi olan sokağa çıkma yasağı, 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte sona erdi. Ardından LGS ve YKS sınavlarının uygulandığı günler özelinde belirli saat aralıklarında kısıtlama getirildi. Şimdi ise Kurban Bayramı sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları…

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. En son yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Fahrettin Koca kısıtlamalara yönelik açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği bildirildi. B