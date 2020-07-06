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Son dakika haberi: Bayramda var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, “Bayramda olacak mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nda oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla 4 günlük yasak uygulamasına karar verilmiş, daha sonra normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamaya son verilmişti. Son olarak üniversite ve lise giriş sınav günlerinde uygulanan kısıtlamanın Kurban Bayramı için geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

Corona virüsünün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden bir tanesi olan , 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte sona erdi. Ardından LGS ve YKS sınavlarının uygulandığı günler özelinde belirli saat aralıklarında kısıtlama getirildi. Şimdi ise Kurban Bayramı sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları…

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. En son yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Fahrettin Koca kısıtlamalara yönelik açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği bildirildi. B

Son dakika haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban 'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Son dakika haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?
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Son dakika haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?
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