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Son dakika: 'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasının palamasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti. Son kişinin kimliği de bugün belli oldu. Hayatını kaybeden 7'nci kişinin Ramazan Kor olduğu tespit edildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Sakarya’daki havai fişek fabrikasında kayıp 7’inde kişinin de cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 6.7.2020 18:04 Son Güncelleme: 6.7.2020 18:31 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp kişiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın ise arandığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

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Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
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