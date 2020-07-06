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Son dakika: Terör örgütü 'da çözülme sürüyor! 'ndan flaş açıklama...

Son dakika haberi: 'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi." denildi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:20 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:29 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama...

İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde bir açıklamada bulundu. Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmaların ve operasyonların yer aldığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren 94 teröristin teslim olduğu duyuruldu.

Terör örgütündeki çözülmenin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bir teröristin daha ikna faaliyetleri sonrası teslim olduğu belirtildi.

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Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama...
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