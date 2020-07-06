Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama...

İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde bir açıklamada bulundu. Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmaların ve operasyonların yer aldığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren 94 teröristin teslim olduğu duyuruldu.

Terör örgütündeki çözülmenin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bir teröristin daha ikna faaliyetleri sonrası teslim olduğu belirtildi.

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