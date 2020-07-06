Son dakika: Van'dan acı haber geldi

Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.



Van'daki arama tarama çalışmaları 9'ncu günde de devam etti. Van'daki arama tarama çalışmaları 4 rov, 4 sonar cihazı ile yürütlüyor. Rov cihazı 200 metre gölün tabanını tarayabiliyor.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.

Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri havadan ve gölden gün boğunca çalışma yürüttü. Çarpanak Adası yakınlarında ROW cihazlarıyla yapılan arama tarama çalışmalarında bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van'da kaybolan tekneden kurtulan Medeni Akbaş, olay gecesini anlattı