‘Ankara Belediyesi iflasa doğru gidiyor’

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Belediyeyi iflasa doğru sürüklediğini belirterek, "Geçen yıl devlet bütçesinden daüşen pay ve toplanan vergilerle 10 milyar lira belediye kasasına girdi. Hiçbir doğru dürüst icraat yapamayan ama bir şekilde bu parayı harcayan ve maalesef iflasa doğru giden bir Ankara Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıyayız" dedi. CHP'li Mansur Yavaş'ın bir yıllık icraatlarını anlatmak için basın toplantısı düzenleyen Köse Mansur Yavaş'ın Ankara'nın tüm sorunlarını çok kısa bir süre içerisinde çözeceğini vaad ettiğini hatırlatırken, "Göreve geldikten sonra sözlerini tutmadı. Bugün geldiğimiz noktada bırakın verilen sözlerin tutulmasını, mevcudu dahi devam ettirmeye dermanı olmayan, atılan asfalta bakım yapmadığı için güzelim yolları heba olan, yılların emeği ağaçları ve yeşillikleri kurutan, binlerce işçi alan ama bir taraftan da bütçe yetmediği bahanesi ile eski binlerce işçi çıkarmaktan bahseden, borç batağına doğru sürüklenen ve iflas etmiş gibi bir görüntü vermeye başlayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya Ankaralılar" diye konuştu. Köse sözlerini şöyle sürdürdü: Kredi talebi ile meclise geldiğinde, iş bilmezliğinin bedelini Ankara halkı ödemesin istedik. Cumhur ittifakı olarak meclise gelen borçlanma taleplerini sağduyu ve vicdan ile değerlendirip olumlu karar verdik. 1 milyar lira ilave bütçe kullanması için yetki verdik. Yavaş kamuoyunu yanıltarak "Belediye meclisi kredi kullanmamıza izin vermiyor' diyor. İnsaf! Onay vermediğimiz bir kredi talebi var. O da 11.ayda istenen 350 milyon ASKİ kredisi. O tarihlerde Yavaş ,"Tasarruf etim, kasamda 500 milyon lira var" demişti. Biz de,"Madem belediye kasasında paranız var, niye kredi kullanıyorsun, neden boştan yere kredi faizi ödeyeceksiniz. Ankara'nın geleceğini ipotek altına alacak bir borçlanmaya izin verebilir miyiz "diyerek karşı çıkmıştık. Hesabını kitabını bilmeyen bütçe dengesinden habersiz, ben borç alayım da kim öderse ödesin diyen, müflis bir tüccar ancak böyle davranabilir. Sözleri başka, fiilleri başka. Koltuktaki bir yılı bomboş bir defter gibi...