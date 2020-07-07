Bakan Koca uyardı: Azalmalar yavaş, artış hızlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre; dün 52 bin 193 test yapıldı. 1086 yeni vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 315 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, toplam vaka sayısı 206 bin 844, toplam vefat sayısı 5 bin 241, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1130, entübe hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı 182 bin 995 oldu. Bakan Fahrettin Koca, günlük verilere ilişkin, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vaka sebebi, kurallara uyulmaması. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.