Ciğerimiz yandı

Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesi Kumköy ile Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen alevlerin söndürülmesi için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer ve 500'den fazla personelle müdahale edildi. Denizden söndürme çalışmaları sırasında Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Alevler, poyrazın etkisiyle geniş alanda etkili olurken, ekili bir çok tarım arazisi de küle döndü. 300 kişilik Yalova köyü, Kumköy ve Bigalı köyü de alevlerin tehdidi altında. Ekipler özellikle alevlerin tarihi alana, şehitliklere ulaşmaması için yoğun çaba sarfediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını açıkladı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın, 1994'te meydana gelen, 57 saat süren ve 4 bin hektardan fazla alanın kül olduğu acıyı bir kez daha yaşattı. SABAHTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Manisa programını iptal ederek bölgeye gitti ve yangın alanında incelemelerde bulundu. Yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlikenin bulunmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Köylerimizle ilgili bir sıkıntı görülürse gerekli tedbirleri alırız. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gözüküyoruz. Gece de mücadeleye devam edeceğiz" dedi.